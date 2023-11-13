Павлюченкова дала совет Мирре Андреевой и другим молодым теннисисткам

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» дала совет молодым теннисисткам.

— В туре за последние пару сезонов появилось много молодых девчонок: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Алина Корнеева и другие. Как они с тобой общаются? Обращаются на «вы»?

— Слава богу, они мне все «привет» говорят, потому что «здравствуйте» было бы слишком. Хотя такое возможно. С Миррой помимо того, что играли в Пекине, мы тренировались в Гонконге. Было странное ощущение, потому что я почти в два раза ее старше. Она в Пекине меня обыграла. Потом понимаешь, что это нормальный круговорот: одни приходят, другие уходят. Я без негатива к этому отношусь. Не люблю, когда рано проявляется звездная болезнь: ты еще ничего не добился, а с тебя уже вся команда пылинки сдувает. Тут же абсолютно нормальные девочки, которые пашут, тренируются, хотят чего-то добиться. Я рада, что такие приходят в тур и заменяют нас старых.

— Какой совет дала бы новому поколению российских теннисисток? Они, как и ты в свое время, рано начинают играть в туре. Как не сломаться под давлением ожиданий?

— Надо подходить ко всему с головой. Конечно, амбиции — это хорошо. Но нужно ставить какие-то реальные цели. Я помню, когда мне было 17 лет, в Индиан-Уэллсе уже сыграла полуфинал. У меня Патрик Муратоглу был тренером. Цель стояла, чтобы в 18 я уже в топ-10 была или даже в топ-5. Но после этого я матч не смогла выиграть. У меня из-за этого почти депрессия началась, а психологи тогда не в моде были. Мне стало стыдно даже тренеру признаться, что я боюсь проиграть, боюсь не воплотить надежды команды. Поэтому важно даже для Мирры, которая быстро поднялась, реагировать на неудачи спокойно. Впереди еще очень много времени. Даже если в предстоящем году не получится, то ничего страшного. Не нужно делать из этого трагедию. И необходимо получать от тенниса удовольствие, потому что я в какой-то момент этого не делала. Для меня было главным выиграть, а если проиграл — трагедия. Это нездоровое отношение к спорту, — сказала Павлюченкова «СЭ».