Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она выиграла у бразильянки Беатрис Хаддад Майя — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 56 минут. 33-летняя россиянка 10 раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 7 подач навылет, 7 довйных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, WC) — Ангелина Калинина (Украина).

Также во второй круг турнира пробились Каролина Мухова из Чехии и Марта Костюк из Украины.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (8:6), 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 17) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Марта Костюк (Украина, 15) — Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — 6:3, 7:5