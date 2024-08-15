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Сегодня, 03:50

Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она выиграла у бразильянки Беатрис Хаддад Майя — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 56 минут. 33-летняя россиянка 10 раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 7 подач навылет, 7 довйных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 10).

Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Каролина Возняцки (Дания, WC) — Ангелина Калинина (Украина).

Также во второй круг турнира пробились Каролина Мухова из Чехии и Марта Костюк из Украины.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Каролина Мухова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина) — 7:6 (8:6), 6:2

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 17) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

Марта Костюк (Украина, 15) — Лулу Сун (Новая Зеландия, Q) — 6:3, 7:5

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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