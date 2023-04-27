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Сегодня, 14:55

Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и казахская спортсменка Елена Рыбакина вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.

В первом круге они обыграли японскую пару Сюко Аояма/Ена Шибахара со счетом 6:0, 6:1.

Во втором круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с победительницами матча Тимеа Бабош/Анна Данилина (Венгрия/Казахстан) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 доллара

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 7) — 6:0, 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
0
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