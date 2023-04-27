Павлюченкова и Рыбакина вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Сегодня, 14:55
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и казахская спортсменка Елена Рыбакина вышли во второй круг парного турнира в Мадриде.
В первом круге они обыграли японскую пару Сюко Аояма/Ена Шибахара со счетом 6:0, 6:1.
Во втором круге Павлюченкова и Рыбакина встретятся с победительницами матча Тимеа Бабош/Анна Данилина (Венгрия/Казахстан) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 доллара
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 7) — 6:0, 6:1