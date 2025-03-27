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27 марта, 09:45

Павлюченкова назвала теннис одиноким видом спорта

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала о поддержке своего молодого человека.

— Могли бы рассказать, чем занимается ваш бойфренд?

— Сейчас недвижимостью, ранее — ресторанным бизнесом.

— Здорово, что он поддерживает вас на турнирах.

— Не знаю, как долго еще будет продолжаться моя карьера, но мне очень важна его поддержка. Теннис — одинокий вид спорта, и мне это не близко. Я хорошо играла на Олимпиаде, на всех командных турнирах. Мне нравится командная атмосфера, когда все поддерживают друг друга. Когда же я испытывала одиночество, то выступала ниже своих возможностей. Особенно когда перешла из юниоров в профи и поняла, что дружба между теннисистками на этом этапе закончилась. И почти все соперницы смотрят на тебя неприветливо, где-то даже озлобленно. Так что повторюсь: очень ценю, что у него получается сопровождать меня на турнирах.

— Правильно я понял, что он живет в Риме?

— Мы жили в Риме какое-то время, и это было непросто. Одно дело приехать в столицу Италии туристом, наслаждаться многочисленными достопримечательностями и вкусной едой. Другое — жить там. В Риме безумные пробки, довольно шумно из-за мощного потока туристов, и я бы сказала, что грязновато. Сейчас мы базируемся на юге Франции. Живу тут плюс-минус с 15 лет, еще с тех времен, когда тренировалась у Патрика Муратоглу. Мне очень близка эта локация.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова
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