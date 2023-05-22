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Сегодня, 20:30

Павлюченкова обыграла Габуеву и вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Мария Гусева
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Ангелину Габуеву в первом круге турнира в Страсбурге (Франция) — 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 59 минут. Павлюченкова сделала 8 эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Габуевой 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 1) — Кристина Букша (Испания).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, WC) — Ангелина Габуева (Россия, Q) — 6:3, 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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