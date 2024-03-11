Павлюченкова обыграла Хаддад Майю и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 32-летней россиянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. В 1/8 финала турнира Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 9 258 080 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12) — 2:6, 6:4, 6:3