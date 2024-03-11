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11 марта, 09:21

Павлюченкова обыграла Хаддад Майю и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 32-летней россиянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В 1/8 финала турнира Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 12) — 2:6, 6:4, 6:3

Анастасия Павлюченкова
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