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Сегодня, 09:02

Павлюченкова отдала Векич только два гейма в первом круге турнира в Токио

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла хорватку Донну Векич в первом круге турнира WTA 500 в Токио.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 15 минут.

86-я ракетка мира Павлюченкова 4 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 20-й ракетки мира Векич ни одного эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге турнира 32-летняя россиянка сыграет с Линдой Носковой (Чехия).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:1, 6:1

Линда Носкова (Чехия) — Химено Сакацумэ (Япония, LL) — 6:2, 7:5

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Донна Векич
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