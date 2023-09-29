Павлюченкова победила Александрову в четвертьфинале турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Токио. В двух сетах она переиграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5.

Матч длился полтора часа. Победительница 10 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету проигравшей теннисистки 5 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Павлюченковой будет победительница матча Ига Свентек — Вероника Кудерметова.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:2, 7:5