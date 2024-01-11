Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале россиянка уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6.

В полуфинале Пегула сыграет с другой представительницей России Дарьей Касаткиной.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 2) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — 6:7 (1:7), 7:5, 6:4