Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Сегодня, 13:53
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В четвертьфинале россиянка уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6.
В полуфинале Пегула сыграет с другой представительницей России Дарьей Касаткиной.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 2) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — 6:7 (1:7), 7:5, 6:4