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Сегодня, 13:53

Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале россиянка уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6.

В полуфинале Пегула сыграет с другой представительницей России Дарьей Касаткиной.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 2) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — 6:7 (1:7), 7:5, 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Джессика Пегула
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