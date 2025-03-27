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27 марта, 10:15

Павлюченкова рассказала, что ее задевали слова Тарпищева

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» отметила, что ей неприятно было слышать критику главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, который говорил о лишнем весе титулованной теннисистки.

— Вы рассказывали, что во время предсезонки серьезно занялись диетой и питанием. Могли бы чуть подробнее рассказать об этом?

— Мы хорошо отдохнули с моим молодым человеком в этот неожиданно длинный отпуск, и когда вернулись домой, то, посмотрев друг на друга, решили, что надо приходить в форму. Если честно, это не самый приятный момент для меня. Всю карьеру люди говорили, что у меня есть проблемы с лишним весом. Особенно акцент на этом делал Шамиль Тарпищев. Я сама это читала, мне присылали эти сообщения. Сейчас я гораздо проще к этому отношусь, а когда была моложе, то это сильно задевало. Я прекрасно отдаю себе отчет, что никогда не была худой, и у каждого человека свое строение тела.

— Те слова действительно звучали дико.

— Всегда понимала, что для тенниса надо быть максимально просушенной. Это и была моя цель на межсезонье. Я сильно снижала калории, но, с другой стороны, мне нужны были силы и энергия. Первую неделю практически не могла тренироваться, быстро переутомлялась. Было очень непросто, но естественным путем за шесть недель удалось прийти в игровые кондиции. Увы, но из-за болезни форма вновь растерялась. Поэтому сейчас опять постараюсь привести себя в норму и удачно сыграть на грунте.

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Анастасия Павлюченкова
Шамиль Тарпищев
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