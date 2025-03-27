Павлюченкова рассказала, что сейчас работает с бывшим тренером Циципаса

Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» назвала имена своих тренеров.

— Помню, мы разговаривали после вашего успешного выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 и у вас была чисто французская команда тренеров. Затем вы работали с тремя итальянцами. Сейчас что-то изменилось?

— Да, произошло много изменений. К сожалению, не все тренеры могут постоянно ездить с игроком, кто-то, если мягко сказать, не совсем компетентен.

— Могли бы назвать имена специалистов, с кем сейчас сотрудничаете? Если это не секрет.

— Не секрет. Сейчас мой спарринг-партнер Янник Мертенс из Бельгии. Он много лет играл в туре, стоял в топ-200. Также мне помогает еще один бельгиец — Джос Гревиг. Ранее он работал с Циципасом, помогал ему ставить удар слева одной рукой. Он был со мной с Цинциннати до US Open. Плюс провел всю предсезонку, но после Аделаиды полетел домой. Еще мы работаем с немцем Фабианом Донсбахом. Он больше остается за кадром. Проводит аналитику, составляет программу моих тренировок. Так у меня случайно получилась бельгийско-немецкая команда.