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27 марта, 09:00

Павлюченкова считает, что Мирра может закончить год в топ-3: «Она и «Шлем» может выиграть в этом сезоне»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» назвала Мирру Андрееву феноменом.

— Что думаете о столь стремительном прогрессе Мирры Андреевой?

— Я ее фанат, и речь не только про теннис. Как она держится на публике, как дает интервью! Впечатляет ее непосредственность. Даже не знаю, какие подобрать слова: феномен, вундеркинд. Вспоминаю себя в ее возрасте... Понятно, что сейчас тинейджеры немного другие. Наверное, более приспособленные к популярности и прочим вещам, готовы более легко взаимодействовать с медиа.

— Андреева-младшая способна закончить этот год в топ-3?

— Мне кажется, да. Она и «Шлем» может выиграть в этом сезоне. Только посмотрите на ее победы в Дубае и Индиан-Уэллсе! Она выигрывала у именитых соперниц с такой легкостью, словно орешки щелкала. Поэтому все возможно, и тут отлично подходит моя «любимая» фраза: «Это женский тур». Смотрю, и в мужском стало случаться много сенсаций. И я бы на месте парней теперь помолчала бы на эту тему. (Улыбается.) Если раньше у них была стабильная четверка игроков, которые выкашивали все титулы, то сейчас такого не замечаю.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова
Мирра Андреева
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