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Сегодня, 08:56

Павлюченкова снялась с турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в мексиканском Монтеррее.

«У меня разрывается сердце от мысли, что я не смогу сыграть в Монтеррее на следующей неделе из-за травмы, которую я получила на турнире в Цинциннати. Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был особенным для меня, а болельщики всегда помогали мне чувствовать себя здесь как дома! Надеюсь увидеть вас снова», — написала Павлюченкова в соцсетях.

18 августа Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступила испанке Пауле Бадосе (3:6, 2:6).

33-летняя россиянка является трехкратной победительницей турнира в Монтеррее (2011, 2013, 2017).

Анастасия Павлюченкова. Биография Анастасии Павлюченковой: жизнь и спортивная карьера олимпийской чемпионки Токио

Анастасия Павлюченкова
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