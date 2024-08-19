Павлюченкова снялась с турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с турнира в мексиканском Монтеррее.

«У меня разрывается сердце от мысли, что я не смогу сыграть в Монтеррее на следующей неделе из-за травмы, которую я получила на турнире в Цинциннати. Я люблю Монтеррей, и этот турнир всегда был особенным для меня, а болельщики всегда помогали мне чувствовать себя здесь как дома! Надеюсь увидеть вас снова», — написала Павлюченкова в соцсетях.

18 августа Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Цинциннати уступила испанке Пауле Бадосе (3:6, 2:6).

33-летняя россиянка является трехкратной победительницей турнира в Монтеррее (2011, 2013, 2017).