Павлюченкова со счетом 6:0, 6:0 разгромила Фетт в первом круге турнира в Гонконге

Сегодня, 15:32
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Хорватии Яной Фетт в первом круге турнира в Гонконге, не отдав сопернице ни одного гейма — 6:0, 6:0. Встреча продолжалась 50 минут.
Павлюченкова 7 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Фетт ни одного эйса, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Яна Фетт (Хорватия) — 6:0, 6:0