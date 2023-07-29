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Сегодня, 10:49

Павлюченкова сообщила, что ее не пустили в Чехию на турнир WTA

Иван Торопцев
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что ее не пустили в Чехию для участия в турнире WTA в Праге.

В пятницу, 28 июля стало известно, что одной из представительниц России не разрешили въезд в Чехию, но имя спортсменки не называлось.

Павлюченкова выложила у себя в соцсетях новость об этой ситуации, после чего опубликовала свое заявление.

«Всем привет! Как вы можете понять из предыдущего поста, я не смогу выступить на турнире в Праге на следующей неделе... Я продолжу готовиться на покрытии «хард», чтобы поучаствовать в американских турнирах. Увидимся в Цинцинатти и на US Open», — написала теннисистка.

Prague Open пройдет с 29 июля по 6 августа.

Турнир WTA в Цинцинатти состоится с 14 по 20 августа. US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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