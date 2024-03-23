Павлюченкова сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Майами

23 марта, 01:54
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Майами. В двух сетах она переиграла американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 16 минут. 32-летняя россиянка подала один раз навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).
Следующей соперницей Павлюченковой будет соотчественница Екатерина Александрова, которая в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич — 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 25 минут. 29-летняя россиянка 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 9).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1
Екатерина Александрова (Россия, 14) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:4
Эмма Наварро (США, 20) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:4, 6:3