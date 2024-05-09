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Сегодня, 16:02

Павлюченкова сыграет с Тормо во втором круге турнира в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла представительницу Аргентины Надю Подороска в первом круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 59 минут.

Во втором круге турнира в Риме Тормо сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:4, 6:3

Теннис
Анастасия Павлюченкова
0
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