Павлюченкова сыграет с Тормо во втором круге турнира в Риме

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла представительницу Аргентины Надю Подороска в первом круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 59 минут. Во втором круге турнира в Риме Тормо сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Сара Соррибес Тормо (Испания) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:4, 6:3