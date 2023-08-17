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Сегодня, 19:37

Павлюченкова в паре со Стефани вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с бразильянкой Луизой Стефани обыграла дуэт Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайван/Китай) во втором круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты.

В четвертьфинале Павлюченкова и Стефани встретятся с победительницами матча Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 6) — 6:3, 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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