Павлюченкова в паре со Стефани вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова в паре с бразильянкой Луизой Стефани обыграла дуэт Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайван/Китай) во втором круге турнира в Цинциннати — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 22 минуты. В четвертьфинале Павлюченкова и Стефани встретятся с победительницами матча Ирина-Камелия Бегу/Сара Соррибес Тормо (Румыния/Испания) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2). Цинциннати (США) Турнир WTA Western & Southern Open Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Анастасия Павлюченкова/Луиза Стефани (Россия/Бразилия) — Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 6) — 6:3, 6:4