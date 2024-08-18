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Сегодня, 01:00

Пегула обыграла Фернандес и вышла полуфинал турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула победила канадку Лейлу Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3). Девушки провели на корте 3 часа 7 минут.

В полуфинале турнира Пегула сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (Россия) — Паула Бадоса (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 6) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3)

Теннис
Джессика Пегула
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