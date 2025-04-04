Пегула стала полуфиналисткой турнира в Чарльстоне

Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира серии WTA 500 в Чарльстоне.

4-я ракетка мира в 1/4 финала победила соотечественницу Даниэль Коллинз со счетом 1:6, 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 46 минут.

Соперницей Пегулы за выход в финал станет победительница матча Екатерина Александрова (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 1) — Даниэль Коллинз (США, 7) — 1:6, 6:3, 6:0