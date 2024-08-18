Пегула обыграла Бадосу и вышла в финал турнира в Цинциннати

18 августа, 23:55
Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Цинциннати обыграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:2, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 30-летней американки 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В финале Пегула встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая обыграла первую ракетку мира Игу Свентек из Польши.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Джессика Пегула (США, 6) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 3:6, 6:3