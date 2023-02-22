Пегула обыграла Богдан и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Сегодня, 13:14
Американская теннисистка Джессика Пегула в 1/8 финала турнира в Дубае обыграла румынку Ану Богдан со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 3 эйса и одна двойная ошибка, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США, 3) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:4, 6:3