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Сегодня, 02:24

Пегула обыграла Коллинз и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула в третьем круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз со счетом 6:1, 7:6 (6:0).

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 29-летней Пегулы 3 эйса, одна ошибка на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Пегула встретится с Магдой Линетт из Польши.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Дэниэлл Коллинз (США, 30) — 6:1, 7:6 (7:0)

Джессика Пегула
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