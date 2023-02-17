Пегула обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Дохе

Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Дохе обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 28-летней американки 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнта из 17. У 27-летней гречанки 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 2) — Мария Саккари (Греция, 5) — 6:2, 4:6, 6:1