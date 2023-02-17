0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:51

Пегула обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Дохе

Сергей Разин
корреспондент
Джессика Пегула.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Американская теннисистка Джессика Пегула в полуфинале турнира в Дохе обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 4:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. На счету 28-летней американки 6 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнта из 17. У 27-летней гречанки 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 2) — Мария Саккари (Греция, 5) — 6:2, 4:6, 6:1

Джессика Пегула
0
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Веснина оценила шансы Кудерметовой на победу над Свентек в полуфинале турнира в Дохе

Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм