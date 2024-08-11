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Сегодня, 03:38

Пегула обыграла Стирнс и вышла в полуфинал турнира в Торонто

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американка Джессика Пегула вышла в полуфинал турнира WTA в Торонто (Канада).

В четвертьфинале теннисистка победила свою соотечественницу Пэйтон Стирнс в двух сетах — 6:4, 7:5.

Соперницей Пегулы в полуфинале станет победитель матча Диана Шнайдер (Россия, 14) — Людмила Самсонова (Россия, 6).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 3) — Пейтон Стирнс (США) — 6:4, 7:5

Теннис
Джессика Пегула
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