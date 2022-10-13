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Сегодня, 06:57

Пегула обыграла Вандевеге и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
Джессика Пегула.
Фото AFP

Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Сан-Диего обыграла соотечественницу Коко Вандевеге со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету шестой ракетки мира 2 эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Пегула встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Киз (США).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 4) — Коко Вандевеге (США) — 6:3, 6:1

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