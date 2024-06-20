Пегула победила Векич и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Берлине обыграла хорватку Донну Векич со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 30-летней американки 3 эйса, двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В четвертьфинале Пегула встретится с чешкой Катержиной Синяковой. Берлин (Германия) Турнир WTA ecotrans Ladies Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Джессика Пегула (США, 4) — Донна Векич (Хорватия, WC) — 6:4, 7:5