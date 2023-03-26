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Сегодня, 09:27

Пегула — о Рыбакиной и Соболенко: «Действительно здорово, что у нас есть такая звездная сила»

Алина Савинова
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Американская теннисистка Джессика Пегула согласилась с мнением о том, что в этом сезоне есть несколько игроков, способных бросить вызов представительнице Польши Иге Свентек.

«Да, вы видите, как Соболенко и Рыбакина делают это снова и снова. Я думаю, что всегда кто-то будет [кто сможет бросить вызов Свентек]. Это показывает глубину женской игры, что любой может сделать шаг вперед и взять на себя управление. Я думаю, это действительно здорово, что у нас есть такие большие игроки, «звездная сила». Это также придает мне уверенности в том, что я могу быть следующей», — приводит Sportskeeda слова Пегулы.

Ранее Пегула в третьем круге турнира в Майами обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз. В 1/8 финала она встретится с Магдой Линетт из Польши.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-really-cool-big-players-star-power-jessica-pegula-lauds-depth-women-s-tennis-highlights-elena-rybakina-aryna-sabalenka-s-rise?key1=newsnowltennis
Теннис
Арина Соболенко
Джессика Пегула
Елена Рыбакина
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