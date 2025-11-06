6 ноября, 23:51
Пятая ракетка мира Джессика Пегула поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Итогового турнира WTA.
6 ноября 31-летняя американка обыграла итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:3.
«Я очень рада тому, что прошла в полуфинал. Я знала, что мне нужно сегодня побеждать, особенно в трех сетах, так что это было моей главной мотивацией, рада, что смогла показать действительно хороший теннис», — приводит слова теннисистки The National.
В полуфинале турнира Пегула встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Елене Рыбакиной обыграть Пегулу и выйти в финал. Желательно спокойно и без надрыва.
