Пегула уступила 400-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе

Американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге турнира в Хертогенбосе уступила сербке Александре Крунич со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут. На счету 30-летней первой сеяной на турнире 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале 400-я ракетка мира встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Крунич (Сербия) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4