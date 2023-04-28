Пегула вышла в третий круг турнира в Мадриде

Сегодня, 20:30
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла Магдалена Фрех из Польши во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Девушки провели на корте 1 час 41 минуту.
В третьем круге турнира 29-летняя американка сыграет с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Боузкова (Чехия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 3) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:6 (7:5), 6:3