Пегула вышла в третий круг турнира в Мадриде

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла Магдалена Фрех из Польши во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Девушки провели на корте 1 час 41 минуту. В третьем круге турнира 29-летняя американка сыграет с победительницей матча Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Боузкова (Чехия). Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Джессика Пегула (США, 3) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 7:6 (7:5), 6:3