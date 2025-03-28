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28 марта, 11:09

Пегула — об Эале: «Мы ее еще увидим»

Сергей Ярошенко
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Четвертая ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала полуфинал против Александры Эалы на турнире в Майами.

«Я так устала, так устала. Она действительно хорошая теннисистка, выполняет удары, рано принимает мяч, очень хорошо выступает. Она обыграла многих лучших теннисисток на этой неделе. Не думаю, что ей нужно говорить о том, что она отличный игрок. Мы ее еще увидим, и она это доказала сегодня вечером», — сказала теннисистка в интервью на корте.

Американка обыграла 19-летнюю филиппинку со счетом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6. В финале турнира Пегула сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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Теннис
Джессика Пегула
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