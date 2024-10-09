Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

9 октября, 07:48

Касаткина обыграла Перу и вышла в третий круг турнира в Ухани

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Ухани обыграла американку Бернарду Перу со счетом 6:4, 1:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В третьем круге Касаткина встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Леся Цуренко (Украина, Q).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Бернарда Пера (США, Q) — 6:4, 1:6, 6:1

Дарья Касаткина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Сегодня
Вчера
Неделя