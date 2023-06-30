Первая ракетка мира Свентек отравилась в Германии и снялась с турнира

Первая ракетка мира полька Ига Свентек снялась с турнира WTA в Бад-Хомбурге по состоянию здоровья. Сегодня, 30 июня, она должна была сыграть в полуфинале против итальянки Лючии Бронцетти.

«Мне очень жаль, но сегодня я должна отказаться от участия в матче. У меня была беспокойная ночь из-за температуры и возможного пищевого отравления», — написала теннисистка в соцсетях.

С 3 по 16 июля состоятся соревнования основной сетки Уимблдона Свентек в первом круге встретится с китаянкой Чжу Линь.