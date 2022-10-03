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Сегодня, 11:28

Первая ракетка мира Свентек снялась с Кубка Билли Джин Кинг

Анна Горшкова
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка мира Ига Свентек сообщила, что не примет участие в Кубке Билли Джин Кинг.

«Я много думала об этом и обсуждала со своей командой, я не сыграю на Кубке Билли Джин Кинг, мне грустно от этого. Очень жаль, ведь я играю за сборную Польши всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь на все 100 процентов. Мне очень жаль, что управляющие органы не пришли к соглашению в вопросе о календаре турниров, оставив нам только один день на перелет в другой часовой пояс. Это небезопасно для здоровья и может привести к травмам», — написала Свентек в своих социальных сетях.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Глазго с 8 по 13 ноября, а с 31 октября по 7 ноября состоится Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте, куда 21-летняя польская теннисистка уже квалифицировалась.

Теннис
Ига Свентек
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