Первая ракетка мира Свентек снялась с Кубка Билли Джин Кинг

Первая ракетка мира Ига Свентек сообщила, что не примет участие в Кубке Билли Джин Кинг.

«Я много думала об этом и обсуждала со своей командой, я не сыграю на Кубке Билли Джин Кинг, мне грустно от этого. Очень жаль, ведь я играю за сборную Польши всегда, когда это возможно, и всегда выкладываюсь на все 100 процентов. Мне очень жаль, что управляющие органы не пришли к соглашению в вопросе о календаре турниров, оставив нам только один день на перелет в другой часовой пояс. Это небезопасно для здоровья и может привести к травмам», — написала Свентек в своих социальных сетях.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в Глазго с 8 по 13 ноября, а с 31 октября по 7 ноября состоится Итоговый турнир WTA в Форт-Уэрте, куда 21-летняя польская теннисистка уже квалифицировалась.