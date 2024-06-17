Первая сеяная Остапенко уступила в первом круге турнира в Бирмингеме

Сегодня, 17:42
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в первом круге турнира в Бирмингеме уступила итальянке Элизабетте Коччаретто со счетом 3:6, 3:6.
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 27-летней латвийки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и один реализованный брейк пойнт из 9.
Во втором круге Коччаретто встретится с американкой Слоан Стивенс.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 1) — 6:3, 6:3