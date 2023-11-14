Петрова рассказала, в чем нужно прибавлять Самсоновой

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова отметила, что ей нравится стиль игры Людмилы Самсоновой.

«В топ-5 Людмиле попасть будет сложно, но к этому надо стремиться, — отметила в интервью «СЭ» Петрова. — У нее был хороший год. Мне нравится ее стиль игры: быстрый, резкий, агрессивный, она хорошо подает, плотно принимает, не боится идти к сетке. Это все замечательно, но ей надо прибавлять в уверенности и стойкости. Нужно из недели в неделю показывать стабильные результаты. Слышала, что во второй части сезона Людмила стала работать с психологом, и ее победы над игроками топ-10 доказали, что это приносит пользу. Так что можно надеяться, что в следующем году она еще прибавит в рейтинге».

Самсонова закончила 2023 год на 16-й строчке рейтинга WTA.