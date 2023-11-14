Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:30

Петрова рассказала, в чем нужно прибавлять Самсоновой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова отметила, что ей нравится стиль игры Людмилы Самсоновой.

«В топ-5 Людмиле попасть будет сложно, но к этому надо стремиться, — отметила в интервью «СЭ» Петрова. — У нее был хороший год. Мне нравится ее стиль игры: быстрый, резкий, агрессивный, она хорошо подает, плотно принимает, не боится идти к сетке. Это все замечательно, но ей надо прибавлять в уверенности и стойкости. Нужно из недели в неделю показывать стабильные результаты. Слышала, что во второй части сезона Людмила стала работать с психологом, и ее победы над игроками топ-10 доказали, что это приносит пользу. Так что можно надеяться, что в следующем году она еще прибавит в рейтинге».

Самсонова закончила 2023 год на 16-й строчке рейтинга WTA.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Теннис
Людмила Самсонова
Надежда Петрова
0
Читайте также
Старший сын Рамзана Кадырова назначен первым заместителем министра спорта Чечни
Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Правительство России утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Дочь боксера Дацика госпитализирована в Москве
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Петрова — о лидерстве Свентек: «Когда Ига в хорошей форме, то на голову сильнее всех»

Петрова рассказала о секрете успешного сезона Звонаревой