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Сегодня, 17:53

Петрова считает, что Александровой против Гауфф помог недавний титул на травяном корте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова высказалась о победе Екатерины Александровой над американкой Коко Гауфф (6:4, 6:0) в матче второго круга травяного турнира WTA-500 в Берлине.

«В исходе этого матча я совсем не вижу неожиданности. Начну с того, что Александрова уже имеет титул на траве в этом сезоне, и это придает очень большую уверенность. Чем больше у тебя игрового времени на этом покрытии, к которому идет очень долгое привыкание, у Александровой было преимущество перед этим матчем. Также она уверенно прошла первый круг. Несмотря на то, что Гауфф в первом круге не отдала ни единого сета, по ее сегодняшней игре видно, что она еще не привыкла к этому покрытию, не подобрала натяжку струн, у нее было много вынужденных ошибок — мячи вылетали за пределы корта в длину. И не было такой уверенности в движениях, которую мы обычно наблюдаем у Коко Гауфф. Кроме, наверное, мощной первой подачи — она хорошо шла, были эйсы. Но Александрова, видимо, потом стала читать подачи и хорошо действовала на приеме», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

На прошлой неделе Александрова выиграла травяной турнира в Хертогенбоше. В четвертьфинале в Берлине 28-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко — Вероника Кудерметова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/22/20723594.shtml
Теннис
Екатерина Александрова
Кори Гауфф
Надежда Петрова
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