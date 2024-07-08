Петрова считает, что Мирра Андреева станет настоящей звездой к 20 годам

Бронзовый призер Олимпийских игр Надежда Петрова оценила прогресс российской теннисистки Мирры Андреевой.

В апреле этого года Андреевой исполнилось 17 лет.

— Несмотря на свой юный возраст, Андреева ведет себя очень мудро, взросло, она уравновешенная и хладнокровная — в ней есть всё, что нужно для звёздной теннисистки, — начала Петрова.

— Как думаете, через сколько лет Мирру можно будет назвать настоящей звездой?

— Как минимум через пару лет. У девушек всё происходит быстрее, так что наверняка к 20 годам Мирра наберет необходимый для этого опыт. Думаю, что за это время у нее появится уверенность и внутренний стержень, — цитирует Петрову Metaratings.

1 июля Андреева уступила чешке Бренде Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона — 6:1, 3:6, 2:6.