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Сегодня, 13:00

Петрова считает, что выбор в пользу Турсунова повысит результаты Кудерметовой

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Чемпионка двух итоговых турниров WTA Надежда Петрова высоко оценила потенциал союза теннисистки Вероники Кудерметовой и тренера Дмитрия Турсунова.

«У меня очень хорошие отношения с Дмитрием, — отметила в интервью «СЭ» Петрова. — Он всегда импонировал мне как игрок и человек, досконально разбирающийся в теннисе. В качестве тренера Турсунов уже поработал с сильными спортсменками в WTA-туре и доказал, что может поднять их на ступеньку выше, добиваясь серьезного прогресса в рейтинге. Я очень порадовалась, когда узнала, что Вероника сделала такой выбор. Это может ей здорово помочь. Кудерметова великолепна на задней линии, у нее хорошая подача, прием. Она хорошо себя чувствует у сетки. Думаю, что Турсунов поможет ей наработать несколько новых тактических моментов, которые теннисистка будет применять в критические моменты матча. Плюс с Дмитрием очень интересно работать. С одной стороны, он открытый тренер, который постоянно чему-то учится, вводит новые упражнения, по-особому их доносит. С другой — это жесткий специалист, заряженный на результат».

Ранее Турсунов тренировал Арину Соболенко, Белинду Бенчич, Эмму Радукану и Екатерину Александрову.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Теннис
Вероника Кудерметова
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