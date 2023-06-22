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Сегодня, 18:19

Петрова заявила, что Гауфф не смогла собраться после проигрыша Александровой первого сета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова, говоря об итоге матча второго круга турнира WTA-500 в Берлине между Екатериной Александровой и американкой Коко Гауфф, допустила, что представительница США не смогла собраться после проигранного первого сета.

«Александрова очень чистенько отыграла, взяла свои геймы, брала брейки, держала свою подачу. И после первого сета, который Гауфф проиграла, американка, похоже, расстроилась и не смогла собраться. А Екатерина уже по накатанной, на своей уверенности, двигалась дальше и, можно сказать, развалила игру соперницы. Желаю Александровой дальнейших успехов, будет очень интересно, как после нескольких таких турниров, после хороших матчей она выступит на «Уимблдоне». Коко Гауфф после «Ролан Гаррос» не играла турниры на траве, и здесь, наверное, разница в игре и уверенности между Александровой и Гауфф на данный момент. Девушки встречались в 2021 году в Дубае, и там Гауфф в трех тяжелых сетах переиграла Александрову, но там все решилось в третьем сете на тай-брейке. Екатерина хорошо знала свою соперницу, знала, чего ожидать и какой тактики придерживаться», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Александрова одержала победу над Гауфф в двух сетах, выиграв со счетом 6:4, 6:0.

На прошлой неделе Александрова выиграла травяной турнира в Хертогенбоше. В четвертьфинале в Берлине 28-летняя россиянка сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко — Вероника Кудерметова.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/22/20723648.shtml?updated
Теннис
Екатерина Александрова
Кори Гауфф
Надежда Петрова
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