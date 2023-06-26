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26 июня, 23:07

Пивоварова заявила, что будет поддерживать Грачеву после перехода во Францию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова пожелала удачи Варваре Грачевой, которая официально сменила спортивное гражданство на французское.

«Конечно, это большая потеря. Я всегда говорю, что любой игрок очень ценен для своей страны. Неважно, какое место он занимает в рейтинге. У всех есть возможность пробиться в топ. Уже достаточно много примеров было, когда и в 30 лет игроки показывали свои лучшие результаты, а кто-то проявлял себя в парном разряде и даже в миксте. Поэтому я считаю, что нужно ценить всех игроков. Любая потеря нежелательна для российского тенниса. Я желаю удачи Варваре. Уверена, что ей непросто далось это решение. Все равно мы будем болеть за нее и поддерживать как нашу теннисистку. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что она сменила гражданство и будет теперь выступать под другим флагом», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. 22-летняя спортсменка с 2016 года тренируется в Каннах. Ранее она заявила, что приняла решение о смене гражданства еще до пандемиии.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/26/20750540.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Варвара Грачева
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