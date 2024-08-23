Плишкова считает, что Свентек сложнее победить, чем Серену Уильямс и Шарапову

Чешская теннисистка Каролина Плишкова сравнила стиль игры Иги Свентек, Серены Уильямс и Марии Шараповой.

«Серене не нравились игроки, которые играют быстро и хорошо подают, поэтому я чувствовала, что ей немного не везет с моей игрой. Даже в матчах, которые я ей проигрывал, создавалось ощущение, что все было на равных. Играть против Иги Свентек гораздо сложнее, потому что она не дает тебе никакой возможности. Игра Серены была более агрессивной, как и у Шараповой. Но они, по крайней мере, давали тебе заработать легкие очки или допускали какие-то ошибки», — приводит Tennis Infinity слова Плишковой.

23-летняя Свентек на данный момент является лидером мирового женского рейтинга. За карьеру она одержала пять побед в турнирах «Большого шлема». Всего на ее счету 22 титула на уровне WTA.