Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:40

Ольховский: «Если Касаткина одержит победу в одном или двух матчах — это будет очень успешное выступление для нее»

Ольховский прокомментировал поражение Касаткиной от Свентек на Итоговом турнире WTA
Telegram Новости

Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в первом матче на Итоговом турнире WTA от польской теннисистки Иги Свентек (2:6, 3:6).

«До этого у Иды тоже была серия. Она сейчас явный лидер в женском теннисе. С громадным отрывом. У Дарьи все зависит от того, как она дальше будет играть. Если девушка выйдет из группы. Если одержит победу в одном или двух матчах — это будет действительно очень успешное выступление для нее», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.

Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Карпов пошел на поправку? Источники сообщают об улучшении состояния шахматиста
От стеснительной девчонки до дерзкой бестии с рыжим хвостом. Как буквально за несколько лет изменилась фигуристка Трусова
Турция уведомила Шойгу о позиции Киева по зерновой сделке
Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде
«Когда они видят машину 100-й бригады, все по максимуму пытаются сдаться»
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Селиваненко — о поражении Касаткиной от Свентек: «Ига — живой человек. Как у любого игрока, пик формы проходит»

Тарпищев: «Свентек играет на других скоростях, чем Касаткина, у которой проблема со второй подачей»