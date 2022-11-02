Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в первом матче на Итоговом турнире WTA от польской теннисистки Иги Свентек (2:6, 3:6).

«До этого у Иды тоже была серия. Она сейчас явный лидер в женском теннисе. С громадным отрывом. У Дарьи все зависит от того, как она дальше будет играть. Если девушка выйдет из группы. Если одержит победу в одном или двух матчах — это будет действительно очень успешное выступление для нее», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В следующем матче Касаткина встретится с француженкой Каролин Гарсией, Свентек сыграет с американкой Кори Гауфф.