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Сегодня, 16:11

Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA

Теннисистка Вера Звонарева.
Вера Звонарева.
Фото Global Look Press
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Российскую теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу, информирует РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел и администрации республики.

Сообщается, что спортсменка не была пропущена пограничниками «по соображениям государственной безопасности», так как она «находится в списке лиц, чье пребывание нежелательно на территории Республики Польша». Звонарева пыталась попасть в страну рейсом из Белграда с помощью визы, выданной Францией.

В МВД Польши заявили, что после прилета из Сербии теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве и сегодня после 12.00 она вылетела в Подгорицу.

38-летняя Звонарева должна была выступить на турнире WTA, который стартует в понедельник в Варшаве. Россиянка, как и представительница Белоруссии Александра Соснович, числится в списке участниц турнира на официальном сайте.

Ранее министр спорта Польши объявил о бойкоте матчей Иги Свентек с россиянками и белорусками.

Источник: rsport.ria.ru
Вера Звонарева
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