Кудерметова обыграла Калинину и вышла в финал турнира в Брисбене

Российская теннисистка Полина Кудерметова переиграла украинку Ангелину Калинину в полуфинале турнира в Брисбене — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 21 минуту. В финале Кудерметова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Мирра Андреева (Россия). Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал Полина Кудерметова (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:3