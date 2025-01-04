Кудерметова обыграла Калинину и вышла в финал турнира в Брисбене

Сегодня, 06:36
Российская теннисистка Полина Кудерметова переиграла украинку Ангелину Калинину в полуфинале турнира в Брисбене — 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 21 минуту.
В финале Кудерметова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Мирра Андреева (Россия).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Полина Кудерметова (Россия, Q) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:3