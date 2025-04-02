Кудерметова и Шнайдер сыграют во втором круге турнира в Чарльстоне

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Диана Шнайдер сыграют во втором раунде турнира WTA в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США) в среду, 2 апреля. Матч начнется ориентировочно после 18.00 по московскому времени.

Полина Кудерметова — Диана Шнайдер: трансляция матча турнира WTA в Чарлстоне в прямом эфире (видео)

Смотреть прямую трансляцию встречи Кудерметова — Шнайдер можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформе «VK Видео».

Узнать результат игры Кудерметова — Шнайдер можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

27-летняя Кудерметова — 59-я ракетка мира, на предыдущей стадии Полина обыграла румынскую теннисистку Ирину Бегу (6:3, 6:4). 21-летняя Шнайдер занимает 14-е место в мировом рейтинге.