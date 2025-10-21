Видео
21 октября, 15:54

Кудерметова и Рахимова прошли в четвертьфинал парного турнира в Гуанчжоу

Сергей Ярошенко

Российские теннисистки Полина Кудерметова и Камилла Рахимова обыграли дуэт Пеангтарн Плипуек/Ушуан Чжен (Тайланд/Китай) в первом круге парного турнира в Гуанчжоу — 2:6, 6:2, 10:4.

Матч продлился 1 час 12 минут.

Кудерметова и Рахимова 2 раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 5. На счету их соперниц 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В четвертьфинале турнира 22-летняя Кудерметова и 24-летняя Рахимова встретятся с победительницами матча Эмили Эпплтон/Чан И Тань (Великобритания/Китай) — Александра Эала/Надежда Киченок (Филиппины/Украина).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова/Камилла Рахимова (Россия) — Пенгтарн Плипуеч/Чжэн Ушуан (Таиланд/Китай) — 2:6, 6:2, 10:4

1

  • Gena34

    Грамоту им за это вручить? зато в одиночке просрали.

    21.10.2025

    Теннис
    Камилла Рахимова
    Полина Кудерметова
