Полина Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира в Сеуле

Россиянка Полина Кудерметова проиграла бельгийке Янине Викмайер в четвертьфинале турнира в Сеуле — 3:6, 1:6. Матч длился 1 час 6 минут.

Кудерметова за игру сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 4 двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира Викмайер сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янина Викмайер (Бельгия) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:1