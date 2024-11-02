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Сегодня, 07:01

Полина Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Полина Кудерметова переиграла сербку Нину Стоянович в матче 1/4 финала турнира в Мериде — 5:7, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 26 минут. 21-летняя россиянка 5 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 их 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 13).

Следующей соперницей Кудерметовой будет американка Энн Ли.

Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Полина Кудерметова (Россия) — Нина Стоянович (Сербия) — 5:7, 6:4, 6:3

Теннис
Полина Кудерметова

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